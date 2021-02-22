Мишустин допустил новые банки к "Семейной ипотеке"

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал возможным участие новых банков в программе "Семейная ипотека".

До сих пор в ней работали только кредитные организации, успевшие подать заявки до распределения бюджетных средств на льготное кредитование. Среди них же происходило перераспределение финансирования.

Подписанным постановлением глава правительства снял это ограничение. При перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредитные учреждения.

Кроме того, оператором программы вместо Министерства финансов назначен "ДОМ.РФ" как единый институт развития в жилищной сфере.