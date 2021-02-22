Мишустин создал координационный центр правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин создал координационный центр кабмина. Новая структура займется согласованием действий между федеральными органами власти и регионами при инцидентах и при реализации приоритетных задач, говорится в постановлении.

Центр должен обеспечить оперативные и согласованные действия федеральных и региональных властей и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций и реализации приоритетных задач правительства. Инциденты - это ситуации, требующие по указанию премьер-министра или вице-премьеров немедленного реагирования и оперативного разрешения.

Стратегическое управление и общее руководство координационным центром будет осуществлять премьер-министр, а непосредственным его руководителем станет один из вице-премьеров. Обеспечением работы новой структуры займется Аналитический центр при правительстве.

Федеральные и региональные власти должны будут принять необходимые правовые акты до конца марта. Решения координационного центра будут обязательны для ведомств.

Согласно постановлению, Минцифры займется созданием и развитием информационной системы управления инцидентами.