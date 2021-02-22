Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на издание социально значимой литературы

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил порядок и условия предоставления господдержки на издание социально значимой литературы.

Субсидии будут выдавать на новую литературу, не представленную на книжном рынке. Заявленная продукция должна быть актуальной и оригинальной, а также иметь социальную направленность.

Такие книги, в частности, могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни.

На государственную поддержку смогут рассчитывать организации, работающие не менее года.