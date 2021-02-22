На сайте Минобороны РФ появился раздел о героях военных лет

В преддверии Дня защитника Отечества Минобороны РФ запустило на своем сайте историко-познавательный раздел под названием "Антология 23 февраля". В нем собраны материалы о героях военных лет из газеты "Красная звезда" за 23 февраля 1942-1945 годов и другие архивные документы.

"Опубликованные материалы рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии, о которых повествуется в газетных публикациях, - со ссылкой на министерство пишет ТАСС. - В новом разделе также опубликованы наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России на всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни".

Из фронтовых номеров газеты можно узнать о присвоениях самого высокого звания - Героя Советского Союза, а в опубликованных наградных материалах прочесть о совершенных подвигах, например, летчиками-истребителями 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старшими лейтенантами Александром Анискиным и Михаилом Гарамом, саперами - красноармейцем Павлом Гончаром и политруком Александром Ястребовым, танкистом - старшим сержантом Михаилом Чарыковым, летчиками флота гвардии старшими лейтенантами Николаем Зайцевым и Павлом Колесником, и другими. В министерстве подчеркнули, что документы публикуются с целью охраны исторической правды об итогах Второй мировой войны.