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Рубрика: Спорт

НХЛ поддержала Панарина и "Рейнджерс после обвинений в избиении девушки

Текст: Максим Домчев

Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" приняло решение на время вывести из состава российского нападающего Артемия Панарина. Это произошло после интервью экс-главного тренера "Витязя" Андрея Назарова, в котором он рассказал, что в 2011 году Панарин в Риге избил девушку.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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О решении "Нью-Йорк Рейнджерс" вывести Панарина клуб сообщил в Twitter. В "Рейнджерс" заявили, что не верят в эти обвинения и называют эту историю полностью сфабрикованной.

"Артемий потрясен этой историей, и мы предоставим ему отдых на какое-то время. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним над тем, чтобы определить источник этих безосновательных обвинений". - говорится в заявлении "Рейнждерс".

НХЛ также поддержала игрока в этой ситуации. "Мы поддерживаем игрока и клуб и продолжаем следить за ситуацией", - говорится в заявлении лиги.

Причиной для такого решения послужило интервью бывшего тренера "Витязя" Андрея Назарова. Он рассказал KP.RU, что в 2011 году в Риге хоккеист ударил 18-летнюю девушку. И тогда дело удалось замять лишь благодаря вмешательству авторитетных людей.

Артемий Панарин переехал в НХЛ в 2015 году. Выступая за "Чикаго", "Коламбус" и "Нью-Йорк Рейнджерс" он забросил 153 шайбы и сделал 280 результативных передач.

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