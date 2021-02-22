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22.02.2021 10:58
Рубрика: Общество

Около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Ulises Rodriguez Фото: REUTERS/Ulises Rodriguez
Фото: REUTERS/Ulises Rodriguez

Порядка 50 черных дельфинов выбросились на берег Южного острова в Новой Зеландии, 9 погибли. Как сообщает местный телеканал 1 News со ссылкой на министерство охраны окружающей среды, стая гриндов была обнаружена в понедельник около 9.30 по местному времени на мелководье на косе Фаруэлл, в 90 км к северу от туристического города Нельсон.

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Отмечается, что на место уже прибыли спасатели, которые попробуют снять млекопитающих с мели, как только вода поднимется. В настоящее время за черными дельфинами ухаживают десятки добровольцев.

Случаи, когда гринды выбрасываются на берег, происходят довольно часто. На той же косе Фаруэлл за последние 15 лет такое случалось как минимум 10 раз. Когда так поступает одно животное, ему пытается помочь вся стая. В итоге на берегу оказывается множество черных дельфинов. Так, в 2017 году в этих же местах на мелководье застряли около 700 млекопитающих, 250 погибли, остальных удалось спасти. Ученые до сих пор не установили, почему именно это место представляет опасность для гринд.

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