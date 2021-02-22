Определена тематика каждого месяца Года науки и технологий

Минобрнауки публикует тематику каждого месяца Года науки и технологий.

Так, уже через неделю начнется март, посвященный новой медицине, в апреле внимание будет уделено развитию космической отрасли. Тема мая - "Новые вызовы и угрозы. Безопасность", в июне будем обуждать новые производственные материалы и технологии. Также выделены "Климат и экология", "Генетика и качество жизни", "Искусственный интеллект" и другие темы. Завершится год дискуссией о человеке и обществе.

Указ о проведении Года науки и технологий подписал Президент России 25 декабря 2020 года.