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22.02.2021 01:36
Рубрика: Спорт

Овечкин забросил победную шайбу в ворота "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

Гол Александра Овечкина принес "Вашингтону" победу в матче против "Нью-Джерси". Эта шайба стала 712-й в регулярных чемпионатах НХЛ и россиянин приблизился к легендарному Филу Эспозито.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
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"Вашингтон" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке принимал "Нью-Джерси". В первом периоде "дьяволы" открыли счет после броска Андреса Юнссона. Во втором периоде Джек Хьюз во второй раз огорчил команду Овечкина. Однако еще в третьем периоде стараниями Ти Джея Оши хозяева сумели отыграть одну шайбу.

В третьем периоде "Вашингтон" долгое время безуспешно атаковал ворота соперника. Но на 49-й минуте встречи Джон Карлсон все же сравнял счет. Совсем скоро Оши оформил дубль, а одним из ассистентов выступил российский форвард Евгений Кузнецов.

Ну а затем пришло время Овечкина. Лидер "столичных" в касание замкнул пас партнера и поразил ворота "Нью-Джерси" с острого угла.

Эта шайба стала для "Вашингтона" победной, а россиянин отличился в регулярных чемпионатах в 712-й раз. Овечкин еще на гол приблизился к занимающему шестое место в списке лучших снайперов лиги легендарному Филу Эспозито, на счету которого 717 точных бросков.

В финале гости, сняв вратаря, стараниями еще одного россиянина Никиты Гусева сократили отставание в счете до минимума, но спасти матч уже не смогли.

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