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22.02.2021 16:06
Рубрика: В мире

Парламентские выборы в Германии станут самыми дорогими в истории

Текст: Юрий Ершов

Расходы на предстоящие 26 сентября выборы в бундестаг ФРГ станут самыми дорогими в истории страны. Как сообщает газета "Saarbrücker Zeitung", они обойдутся казне минимум в 107 миллионов евро. В 2017 году на избрание депутатов парламента было потрачено 92 миллиона.

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Причиной удорожания избирательного процесса называется пандемия и связанные с ней социальные ограничения для граждан. Ведь пока еще никому в Германии неизвестно, как долго продлится локдаун, вызванный коронавирусом с его британским и южноафриканским вариациями.

По прогнозам министерства внутренних дел ФРГ, доля из 60,4 миллиона избирателей, которые не пойдут на участки, а предпочтут голосовать по почте, будет гораздо выше, чем четыре года назад: когда таковых оказалось 28,6%.

Рост числа подобных осторожных избирателей, естественно, повлечет за собой дополнительные расходы, поскольку пересылка бюллетеней будет оплачена государством. Кроме того, не исключено, что потребуется увеличить число работников на пунктах для голосования, которым тоже надо будет платить.

В мире Европа Германия

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