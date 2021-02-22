Победители инженерной олимпиады получат 100 баллов на ЕГЭ

Устранить взлом телецентра? Создать рой микроспутников? Протестировать прототип солнечных ячеек и батарей для "зеленой" энергетики?

22 февраля в России стартовали финальные этапы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) для учеников 8-11 классов. На передовом оборудовании команды школьников решают практические инженерные задачи.

В финале профиля "Информационная безопасность" участники будут работать над одной из самых актуальных проблем современной кибербезопасности - устранением уязвимостей веб-приложений. Школьники на время станут кибердетективами и разберутся в причинах взлома модели телецентра. Затем они предложат собственные инструменты защиты.

Задача финала в профиле "Искусственный интеллект" - создать алгоритм, способный не только прочитать текст, но и понять его смысл. Подобные задачи - шаг к созданию умных голосовых помощников, развитию поисковых систем и, конечно, созданию сильного искусственного интеллекта.

В финале профиля "Наносистемы и наноинженерия" школьники создадут в лаборатории прототип солнечных ячеек и батарей на их основе. Подобные устройства могут использоваться как альтернативные и безопасные для окружающей среды источники энергии, так и для международных космических станций, для уличного освещения и зарядки гаджетов в труднодоступных районах.

Финалисты профиля "Геномное редактирование" поработают с настоящими задачами в области генной инженерии и молекулярной биологии, проведут анализ работы системы геномного редактирования (в 2020 году за разработку этого метода вручили Нобелевскую премию по химии).

Фото: отдел информации Олимпиады Национальной технологической инициативы

Финалисты профиля "Спутниковые системы" будут работать над миссией малых - величиной с ладонь - научных спутников Земли. А основной задачей финалистов профиля "Беспилотные авиационные системы" станет поиск зон чрезвычайных ситуаций (пожары, наводнения) с помощью беспилотников: ребята на симуляторе воссоздадут полет беспилотника с камерой над реальным ландшафтом.

В профиле "Технологии дополненной реальности" участники поработают с AR и создадут приложение, объединяющее цифровой мир с физическим.

Актуальные технологии компьютерного зрения (CV), которые важны, в частности, для беспилотного транспорта, задействованы сразу в нескольких профилях - например, в "Автономных транспортных системах" и "Интеллектуальных робототехнических системах". Блокчейн, шифрование каналов связи, виртуальная реальность, мультисенсорные системы, интеллектуальное производство - большинство технологий, которые сейчас на фронтире, используются в задачах финалов Олимпиады Кружкового движения НТИ.

Финалы проходят по всей стране на базе ведущих вузов.

- Для нас очень важно отследить, как складывается профессиональная судьба наших финалистов после олимпиады. В этом году мы провели исследование, результаты оказались очень позитивными. 45% опрошенных победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ прошлых лет поступили в вузы, традиционно занимающие строчки в первой десятке в рейтинге лучших вузов страны:

Фото: отдел информации Олимпиады Национальной технологической инициативы

Университет ИТМО, МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ, МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики. А более 71% респондентов отметили, что олимпиада повлияла на выбор их будущей профессии. Одни утвердились в своем решении, другие его кардинально изменили, третьи поняли, где хотят учиться и чем им интересно заниматься непосредственно на олимпиаде. Этот пролонгированный эффект от участия имеет огромную ценность, - отметил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

В заключительных этапах будут соревноваться 1345 школьников, а всего заявки на участие подали более 100 тысяч школьников и студентов из 85 регионов России. Самыми популярными по количеству заявок стали профили: "Информационная безопасность" (5 663), "Искусственный интеллект" (4 744) и "Автоматизация бизнес-процессов" (4 537).

Победители, разработавшие самые "умные" инженерные устройства, получат преференции при поступлении в ведущие технические вузы - до 100 баллов ЕГЭ.

Вузы-организаторы Олимпиады Кружкового движения НТИ: Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет и Университет Иннополис.