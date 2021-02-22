Послом Киргизии в России стала бывшая глава Центризбиркома КР

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Гульнары-Клары Самат чрезвычайным и полномочным послом КР в России.

Гульнара-Клара Самат имеет дипломатический ранг первого секретаря первого класса. С 2005 по 2006 годы занимала должность советника посольства Киргизии в РФ. Кроме того, она недолгое время работала пресс-секретарем главы государства (2006), директором Международного института стратегических исследований при президенте Киргизии (2007) и главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (2008).

До назначения на должность посла в РФ Гульнара-Клара Самат была депутатом парламента страны.