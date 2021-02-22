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Рубрика: В мире

Посол Италии в ДР Конго погиб в результате нападения

Текст: Юрий Когалов

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате нападения неизвестных. Как передает агентство ANSA, инцидент произошел в городе Гома. Автомобиль, в котором находился посол, двигался в колонне миссии ООН по стабилизации ситуации в этой стране, и вместе с колонной попал в засаду.

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Отмечается, что также погиб карабинер, который охранял дипломата. Предполагается, что нападавшие намеревались захватить заложников. Атака была отбита при помощи вовремя подоспевших правительственных сил.

Аттаназио возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года.

В мире Европа Италия В мире Африка Демократическая Республика Конго

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