Путин уверен, что объединение позволит "СР" достойно проявить себя на выборах

Владимир Путин отметил начавшееся объединение левых сил на базе "Справедливой России" и выразил уверенность, что это позволит им достойно проявить себя на предстоящих выборах. Приветствие президента зачитал на открытии съезда лидер партии Сергей Миронов.

Сегодня в Москве проходят съезды "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", по итогам три политические партии завершат создание коалиции лево-патриотических сил. Перед началом съезда Миронов назвал это знаменательным днем в истории парламентаризма и напомнил, что руководство коалицией останется за ним.

"Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране. За прошедшие годы она накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях, реальными делами и ответственной, конструктивной, последовательной позицией завоевала поддержку значительной части граждан", - зачитал Миронов слова главы государства.

"Конечно, особо отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических социально-ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России. Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах", - говорится в приветствии президента.

На открытии съезда выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, напомнив, что на пост омбудсмена пять лет назад ее выдвинула фракция "Справедливой России".

"Хочу сказать слова благодарности за возможность проявить себя на этом посту, за сотрудничество, поддержку и помощь", - сказала она.