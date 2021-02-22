Путин назвал Россию по-прежнему самым крупным инвестором Беларуси

Россия остается крупнейшим экономическим партнером и инвестором для Беларуси, очень популярны в нашей стране и продукты из соседней республики. Об этом заявил президент РФ на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи на Красной поляне.

Путин обещал поставки в Беларусь новых партий вакцин в феврале и марте Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси, самым крупным инвестором в белорусскую экономику, реализуются большие проекты в сфере энергетики - работа над АЭС идет успешно, сказал Владимир Путин. "Большой популярностью пользуются продукты из Беларуси: они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене", - похвалил он. "Мы очень близкие люди, близкие народы, культура, язык, религия, совместная история - нас это все объединяет", - подчеркнул российский лидер.

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