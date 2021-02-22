Путин назвал Россию по-прежнему самым крупным инвестором Беларуси

Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси, самым крупным инвестором в белорусскую экономику, реализуются большие проекты в сфере энергетики - работа над АЭС идет успешно, сказал Владимир Путин. "Большой популярностью пользуются продукты из Беларуси: они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене", - похвалил он.
"Мы очень близкие люди, близкие народы, культура, язык, религия, совместная история - нас это все объединяет", - подчеркнул российский лидер.