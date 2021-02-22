Путин обещал поставки в Беларусь новых партий вакцин в феврале и марте

Уже в этом месяце Беларусь получит новые партии вакцин от коронавируса. Скоро начнется и производство, технологии уже переданы. Об этом заявил президент России на встрече с белорусским коллегой в Сочи, на Красной поляне.

"Наша совместная работа по борьбе с коронавирусом развивается успешно. Мы первую партию вакцины поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки", - анонсировал Владимир Путин.

"Но самое главное, это то, что мы на вашем предприятии...", - продолжил российский лидер, а собеседник подхватил: "..по вашим технологиям мы производство в марте начинаем". "Совершенно верно", - кивнул Путин. "И что очень важно: технологии переданы", - заявил он, заметив, что ни с кем Россия так плотно не работает.

"Серьезная поддержка, - поблагодарил Александр Лукашенко. - Если б этого не было, нам бы трудно было с вакцинациями". "Самая эффективная вакцина - это российская, - сказал он. - Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни "троллил" и не бросал камни в огород". "Это правда", - согласился Владимир Путин.

Президент России также отметил, что на 100 тысяч населения около 10 заболевших коронавирусом, а на юге Франции - 70 с лишним. "Все-таки это объективные данные, которые говорят о том, что нам нужно объединять усилия в том числе и с европейскими коллегами, - заметил он. - Мы стараемся это делать, мы открыты для совместной работы".

"Вы пообещали мне, что первой будет Беларусь, и вы это сделали, спасибо за это", - еще раз поблагодарил Лукашенко за то, что его стране Россия отдала приоритет в поставках вакцины от коронавируса за рубеж.