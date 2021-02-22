Путин оценил слова Лукашенко о финансовой поддержке Беларуси

Финансовая помощь Беларуси из Москвы позволила республике увеличить импорт из России. Главное - кооперация в реальном секторе, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой в Сочи, на Красной поляне.

Правительства двух стран проделали большую работу по обновлению "дорожных карт" - из более чем 30 осталось 6-7, остальные готовы к подписанию, констатировал Александр Лукашенко. "План действий есть, я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Беларуси. Это не зря, деньги не выброшены на ветер", - подчеркнул он.

"Спасибо! Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время нарастает, - заверил Лукашенко. - И если мы реализуем задуманные проекты... то импорт из РФ значительно увеличится".

"Вы упомянули о финансовой поддержке", - заметил Владимир Путин. "Вы правы абсолютно, это важно. Но это далеко не главное, главное - это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики", - сказал он.

"У нас за период эпидемии немножко упал товарооборот, где-то на 15 процентов, но все равно составил 28,5 млрд долларов - это очень значимая цифра", - оценил президент России.

Напомним, что еще в сентябре 2020 года Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 млрд долларов, и первый транш уже предоставлен.