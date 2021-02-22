Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах

Президент России предложил белорусскому коллеге покататься на лыжах после переговоров на Красной поляне в Сочи.

Лидеры проводят беседу в неформальной обстановке, без галстуков. Владимир Путин - в сером пиджаке, Александр Лукашенко - в клетчатом "бомбере". Перед началом переговоров президенты сфотографировались на улице на фоне снега - погода позволяла, в Сочи чуть выше нуля.

"Очень рад нашей новой личной встрече, это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность", - заявил Владимир Путин, приветствуя гостя. "Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо, нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами", - оценил он.

"Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - сказал Путин.

"Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз, разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения", - заявил Александр Лукашенко. "Это серьезные переговоры в обычной одежде, что говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", - сказал он.