"Ария" и Catharsis станут хэдлайнерами рок-фестиваля в Москве

Главные звезды российской тяжелой музыки выступят на двухдневном фестивале Metal-Елка 23-24 февраля, который состоится в самом вместительном столичном "Главклубе" уже в пятнадцатый раз.

Будут представлены многие жанры: хард-энд-хэви, прогрессив, пауэр-метал, симфо-рок. И самые востребованные группы: помимо "Арии" и Catharsis это также "Гран-Куражъ" (где прежде пел нынешний солист "Арии" Михаил Житняков), "Харизма", "Омела", "Черный обелиск" и другие.

Из-за коронавируса этот фестиваль переносился трижды, первый раз его датами значились 1 и 2 января. Теперь, с третьей попытки, наконец состоится. Причем все проданные заранее билеты по-прежнему действительны! А праздничной атмосферы и название решили не менять.

Ведь, как сказал менеджер одной из фестивальных групп, "ничего страшного, у нас многие елки до 8 марта из дома не выносят… Да и нарушать старую добрую традицию не хочется - лучше позже, чем никогда". Тем более что у некоторых с тех пор у некоторых групп появились и новые песни!

Накануне первого фестивального дня на вопросы обозревателя "РГ" ответил гитарист и лидер Catharsis Игорь Поляков.

Catharsis уже заявлен для участия в престижном европейском Metalfest, причем в компании звезд - Rage, Running Wild, Within Temptation и других… Но двухдневный фестиваль в московском Glavклуб - фактически первый в тяжелой музыке за весь 2021 год. И он - отличный повод поверить в то, что никакой коронавирус уже не сможет помешать хорошей музыке?

Игорь Поляков: Да, пусть он станет неким началом Нового Концертного Года для всех нас и даст почувствовать, что жизнь наконец-то вновь имеет шансы продолжиться в более привычном формате.

К тому же наш фестиваль давно стал местом встречи старых друзей, как в зале, так и за сценой. И музыкантам и зрителям снова встретиться всегда приятно. При этом и у нас, и у "Арии" подготовлены две абсолютно разные программы и на 23, и на 24 февраля. Так что по-честному.

"Ария" любит в конце каждого из фестивальных дней устраивать джем-сейшны, с участием разных групп. Как удается при этом подключиться к аппаратуре всей ораве гитаристов, ведь порой их оказывается на сцене больше десяти?!

Игорь Поляков: Да, у нас часто происходят самые неожиданные коллаборации, это тоже традиция фестиваля. Однажды мы даже сделали совместный номер с Линдой. Получилось исключительно эффектно, в нашем стиле. Ведь вряд ли что-то подобное возможно вне рамок новогоднего фестиваля...

Вот и в этом году у нас заготовлен абсолютно невероятный номер с исключительно неожиданным гостем, продолжаем надеяться, что перенос на новые даты позволит найти окошко в его графике и задуманное мы реализуем. А насчет "оравы" - тут уже техники фестиваля каждый раз ломают голову на предмет коммутации всех желающих, используя все свои хитрости и умения, и в общем и целом обычно справляются.

Catharsis играет тяжелую музыку, в основном - power-metal. Но, похоже, вам интересно и важно не сдерживать себя одним каким-то жанром? И поэтому в составе группы появилась скрипачка, а гитарист, порой, играет и на флейте?! Кстати, и оркестр "Глобалис" с вами играл охотно, также как и с "Би-2"…

Игорь Поляков: Мы никогда не пытались следовать каким-то жанрам или правилам и, по сути, всегда играли просто мелодичный хеви-метал. Если нас и причисляют к каким-то направлениям и вешают ярлыки, то нам совершенно все равно, как это будет называться. Мы не против. Но в нашей музыке всегда много внимания уделялось аранжировкам, зачастую они весьма масштабны и симфоничны, и это естественным образом привело нас к работе с живым симфоническим оркестром "Глобалис". Первым итогом ее стала большая концертная постановка и выпуск двойной виниловой пластинки, Blu-ray и DVD…

Результаты этих экспериментов пришлись по душе и нам, и нашим слушателям, и далее мы продолжили развитие этого симбиоза, выпустив уже студийный альбом, полностью подготовленный и записанный с нашими друзьями из "Глобалис".

К сожалению, мы далеко не всегда можем позволить себе организацию концертов с оркестром, это очень дорого и масштабно… Но вот появление на наших выступлениях "классических" инструментов, таких как скрипка, было логичным и крайне уместным, ее звучание добавляет нужной симфонической окраски композициям даже без присутствия живого оркестра.

Впечатление, что группы, играющие тяжелую музыку, вообще самые дружелюбные друг к другу, если сравнивать с представителями других жанров. Это связано с тем, что гонорары у вас меньше, чем у постоянно гостящей на телеэкранах "попсы" и делить особенно нечего?! Или привыкаете дружить на таких вот рок-фестивалях?

Игорь Поляков: Исключительно верное наблюдение. Я знаком со многими музыкальными сферами не понаслышке, так вот могу уверенно констатировать, что представители именно "тяжелой" сферы на практике одни из самых открытых и позитивных, несмотря на то, что зачастую их сценические образы далеки от "дружелюбных" (улыбается).

Возможно, это и помогает нам выплескивать ненужные эмоции в рамках какого-то постановочного шоу, оставляя только светлые стороны. Причем это утверждение, по моему мнению, относится как к исполнителям, так и к слушателям, "тяжелый рок" дает прекрасную эмоциональную разгрузку, сопоставимую, скорее, с занятиями в спортзале, по крайней мере, у меня ощущения точно схожи (снова улыбается).