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22.02.2021 00:52
Рубрика: Общество

На центр России надвигается мощное потепление

Текст: Ольга Игнатова
Похоже, жителям центра европейской территории России осталось мерзнуть совсем недолго. К концу короткой рабочей недели ожидается резкое потепление.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сразу после праздников - 24 февраля - с запада на центр выходит атлантический циклон, который и принесет долгожданное потепление, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Москве температура опустится до минус 33

Но первый рабочий день после выходных обещает быть снежным - в Москве может выпасть до 5 сантиметров осадков. И еще будет довольно холодно - днем 24 февраля минус 10-12 градусов. В ночь на 25 февраля - минус 9-14 градусов. А днем уже до плюс 4 градусов. И так до конца недели. Осадки небольшие в виде мокрого снега с дождем.

22 и 23 февраля сильный снег прогнозируется в Санкт-Петербурге. Выпадет 20-25 сантиметров снега, что составляет половину месячной нормы осадков. Но с 24 февраля в северной столице уже начнется потепление. После выходных там будет плюс 3 градуса. А дальше возможно повышение дневных температур до плюс 5-6 градусов.

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