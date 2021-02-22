На центр России надвигается мощное потепление

Похоже, жителям центра европейской территории России осталось мерзнуть совсем недолго. К концу короткой рабочей недели ожидается резкое потепление.

Сразу после праздников - 24 февраля - с запада на центр выходит атлантический циклон, который и принесет долгожданное потепление, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но первый рабочий день после выходных обещает быть снежным - в Москве может выпасть до 5 сантиметров осадков. И еще будет довольно холодно - днем 24 февраля минус 10-12 градусов. В ночь на 25 февраля - минус 9-14 градусов. А днем уже до плюс 4 градусов. И так до конца недели. Осадки небольшие в виде мокрого снега с дождем.

22 и 23 февраля сильный снег прогнозируется в Санкт-Петербурге. Выпадет 20-25 сантиметров снега, что составляет половину месячной нормы осадков. Но с 24 февраля в северной столице уже начнется потепление. После выходных там будет плюс 3 градуса. А дальше возможно повышение дневных температур до плюс 5-6 градусов.