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22.02.2021 11:07
Рубрика: Общество

Оперштаб: еще 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровело еще 1658 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 886 273.

В Москве выявлено 1723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 649 человек. В столице скончался 41 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

РФ зарегистрировала тест-систему для выявления мутаций коронавируса
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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