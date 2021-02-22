Оперштаб: еще 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровело еще 1658 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 886 273.

В Москве выявлено 1723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 649 человек. В столице скончался 41 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.