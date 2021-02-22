В России вырос спрос на посуточную аренду квартир и домов

За минувшую неделю повысился спрос на посуточную аренду квартир и домов в традиционных туристических направлениях, сообщили "Российской газете" в "Авито".

Лидером спроса стал город Владимир, спрос на квартиры в котором вырос на 64%. Также спрос вырос на аренду квартир в Ярославле - на 35%, в Ростове - на 32%, Москве - на 27%, Санкт-Петербурге - на 20%. Небольшой интерес россияне проявили к южному направлению. Жильем в Сочи стало интересоваться лишь на 10% больше путешественников.

При этом южное жилье оказалось самым дорогим. Снять квартиру в Сочи можно в среднем за 2000 рублей в сутки, в Москве - за 2100 рублей, в Санкт-Петербурге - за 1500 рублей, в Ростове - за 1300 рублей, в Ярославле - за 1290 рублей во Владимире - за 1 500 рублей, в Суздале - за 750 рублей.

"Наблюдая динамику спроса на эти направления, можно утверждать, что россияне активно рассматривают их для проведения праздников и длинных выходных", - отметил Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости". Подогревает спрос к внутреннему туризму отсутствие возможности отправиться в короткие зарубежные поездки на праздники.

Многие россияне все еще не готовы выбираться в людные туристические места. И выбирают отдых с минимальным количеством контактов.

Поэтому в длинные выходные повысился интерес не только на квартиры в туристических центрах, но и на дома. Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости во Владимирской области за последнюю неделю вырос - на 17%.

Самое существенное падение потребительского интереса к краткосрочной аренде недвижимости наблюдалось в апреле 2020 года. В Сочи спрос на посуточную аренду упал на 68% в апреле 2020 года по сравнению с мартом, правда, уже в июне здесь наблюдался рекордный рост на 396%. Во Владимире спад спроса составил 46%, в Москве - 57%.