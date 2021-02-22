В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера с собакой

Воронежские полицейские выясняют личность пожилого пешехода, погибшего в понедельник вместе со своей собакой.

Авария произошла в 4.30 на улице Лебедева. Мужчина и собака переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбила Toyota Corolla. Пешеход и животное погибли на месте.

- В прошлом году водитель Toyota 14 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Погибшему на вид 60-65 лет. Полиция начала проверку обстоятельств ДТП.