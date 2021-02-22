На Камчатке пройдет деловой форум "Дальний Восток - зима открытий'

Новости

Путин уверен, что объединение позволит "СР" достойно проявить себя на выборах 11:13
Оперштаб: еще 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии 10:58
В Германии водную блокаду Крыма сравнили со средневековой осадой 10:46
Премьер Словакии выступил за покупку "Спутника V" 09:59
На сайте Минобороны РФ появился раздел о героях военных лет 09:55
Послом Киргизии в России стала бывшая глава Центризбиркома КР 09:47
В США немецких спецназовцев приняли за террористов 09:31
Напряжение в Каталонии из-за ареста рэпера начало спадать 08:59
К Земле приблизятся три крупных астероида 08:24
В Приморье мужчина спасся от медведицы на железной вышке 07:40
Энергетическая компания в Техасе получила иск на $100 млн 07:23
Названо лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19 06:56
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Южных Курилах 06:45
В восемь школ Хабаровска поступили сообщения о минировании 06:29
В Якутии переводить с русского на эвенкийский будет новое приложение 06:25
СМИ: Число жертв коронавируса в США превысило потери в трех войнах 04:57
Авиарегулятор США проверит Boeing 777 после после ЧП в Колорадо 04:38
На этой неделе россиян ждут три рабочих дня 04:05
Один из районов индийского штата Махараштра ввел карантин из-за COVID-19 03:41
С Восточного могут быть запущены ракеты по заказу британской компании 03:25
Во Франции выписали тысячи штрафов за нарушение комендантского часа 02:34
Овечкин забросил победную шайбу в ворота "Нью-Джерси" 01:36
В Мексике шесть человек погибли в результате крушения самолета 00:45
Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларов 21.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
22.02.2021 11:17
Рубрика: Экономика

На Камчатке пройдет деловой форум "Дальний Восток - зима открытий'

Текст: Евгений Гайва

Деловой форум "Дальний Восток - зима открытий" стартует 24 февраля в Камчатском крае в рамках зимнего фестиваля "Берингия - 2021". Представители власти, бизнеса и эксперты обсудят вопросы развития индустрии гостеприимства в регионе и на Дальнем Востоке.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса

В рамках фестивальной программы, предшествующей деловой части, 22 февраля проходит чемпионат Камчатского края по ездовому спорту. На 23 февраля запланирован онлайн-марафон "Туризм на Камчатке - отдыхаем дома!". В ходе специальной онлайн-сессии в формате телевизионного шоу организаторы представят гид по турам местных туроператоров.

Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба, каждый, кто побывал на Камчатке, навсегда запомнит вулканы и гейзеры, полные рыбы реки и гуляющих вокруг медведей.

По его словам, гонка "Берингия" тоже стала достопримечательностью Камчатки. Чемпионат "помогает дружить и преодолевать трудности, любить природу и понимать наших четвероногих друзей. А в целом это веселый замечательный пушистый праздник", - сказал Трутнев.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Удары беспилотника "Орион" по боевикам в Сирии показали на видео
В Германии водную блокаду Крыма сравнили со средневековой осадой
Авиарегулятор США проверит Boeing 777 после после ЧП в Колорадо
На этой неделе россиян ждут три рабочих дня
На центр России надвигается мощное потепление
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками