На Камчатке пройдет деловой форум "Дальний Восток - зима открытий'

Деловой форум "Дальний Восток - зима открытий" стартует 24 февраля в Камчатском крае в рамках зимнего фестиваля "Берингия - 2021". Представители власти, бизнеса и эксперты обсудят вопросы развития индустрии гостеприимства в регионе и на Дальнем Востоке.

В рамках фестивальной программы, предшествующей деловой части, 22 февраля проходит чемпионат Камчатского края по ездовому спорту. На 23 февраля запланирован онлайн-марафон "Туризм на Камчатке - отдыхаем дома!". В ходе специальной онлайн-сессии в формате телевизионного шоу организаторы представят гид по турам местных туроператоров.

Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба, каждый, кто побывал на Камчатке, навсегда запомнит вулканы и гейзеры, полные рыбы реки и гуляющих вокруг медведей.

По его словам, гонка "Берингия" тоже стала достопримечательностью Камчатки. Чемпионат "помогает дружить и преодолевать трудности, любить природу и понимать наших четвероногих друзей. А в целом это веселый замечательный пушистый праздник", - сказал Трутнев.