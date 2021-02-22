На Камчатке стартовал фестиваль «Беренгия»

В Петропавловске-Камчатском стартовал фестиваль "Беренгия-2021". Церемония открытия началась с показа видеоролика "Берингия - История продолжается" и представления камчатских артистов "Моя Берингия - вперед".

Но главным событием дня стала традиционная 10-километровая гонка-пролог. В ней участвовали 44 спортсмена, первыми свое мастерство продемонстрировали 13 каюров, которые будут соревноваться в большой гонке. Перед гонкой-прологом гостям представили победителей "Берингии" за всю историю ее проведения.

Один из них - знаменитый каюр Николай Левковский, который участвовал в "Беренгии" 16 раз и три раза побеждал. В прошлом году он отправился в гонку после шестилетнего перерыва и стал серебряным призером. По стопам отца пошел и его младший сын Валентин. С 2014 года он три раза брал "золото" гонки и два раза "серебро". Традиции продолжает самый младший член семьи, которого тренируют чемпионы "Беренгии" - отец и дед.

По словам Николая, ездовой спорт - неотъемлемая часть его жизни, и ездить на собачьей упряжке он начал еще тогда, когда это было необходимостью на Севере Камчатки, поэтому гонка для него - дань традициям.

Технический старт большой гонки, 13-й по счету, назначен на 27 февраля в селе Эссо. На маршрут протяженностью 950 километров, который пройдет по камчатской тундре, выйдут 13 каюров. Дорога сложная, и в пути спортсменов могут ждать разные неожиданности. Так, Николай Левковский в прошлом году, засмотревшись на природные красоты, не удержал упряжку и упал. Пришлось пять километров бежать за собаками.

"В этом году постараюсь занять призовое место - собаки-то хорошие. Скажу так: уметь надо разговаривать с собаками, тогда они пойдут хорошо!" - уверяет каюр.

Валерий Чуприн, который участвовал в гонке восемь раз, но пока не побеждал, говорит, что может быть опасно попасть в пургу. Но такое случается часто. В таких случаях убежищем становятся нарты: каюр делает каркас из веревок, протягивая их между боковых ручек, и натягивает тент. Очень важно во время гонки сохранить здоровье собак.

- Мы шьем специальные тапочки из брезента, и одеваем их собакам на лапы, - сказал он.

Во время гонки будет проходить историко-культурная миссия, которая в каждом поселке будет рассказывать о традициях гонки, собирать истории от очевидцев, которые участвовали в гонках еще 30 лет назад.

Но пока гонка не началась, и на гостей на биатлонном комплексе имени Фатьянова работают интерактивные площадки: "Берингия - взгляд изнутри", музей "Берингии" и площадка "Этнодеревня". Основной упор для развлечения гостей церемонии открытия будет сделан на знакомстве с внутренней "кухней" гонки. В "Этнодеревне" проходят мастер-классы по пошиву национальных украшений, выставка изделий из кости морских животных, соревнования по дисциплинам северного многоборья.

На главной сцене после окончания официальной части церемонии начнется рок-марафон "Моя стихия - Берингия". В рамках празднования проходят конкурс красоты "Мисс Берингия-2021" и кулинарный семейный поединок.

- В этом году мы постарались сделать гонку, которая объединяет спортивные и исторические наши традиции, максимально доступной для каждого - и для жителей, и для туристов. В этих целях мы объединили всю линейку мероприятий в фестиваль, в рамках которого прошла вчера и детская гонка, и гонка-пролог, далее состоится интенсивная деловая программа, пройдет форум, который объединит и федеральных, и иностранных спикеров, и тех, кто на Камчатке занимается туризмом. И, конечно, мы ждем 27 февраля, когда стартует главная гонка по нашим отдаленным поселкам - она как единая нить связует основные наши точки севера Камчатки, тем самым подчеркивает, что ремесла живы, они развиваются. Будущее развитие Севера - во внимании к традициям. Гонка - это традиция, и те мастера, которые до сих пор сохраняют умение изготавливать деревянные нарты в которых нет гвоздей и элементы там связаны специальными веревками, поддержать. В этих целях в этом году мы приняли решение в три раза увеличить призовой фонд для участников традиционных номинаций, - отметил глава региона Владимир Солодов.

По его словам, в следующие годы планируется активнее привлекать каюров из других регионов, а в перспективе и стран, конечно, когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Днем ранее состоялась детская гонка "Дюлин". В этом году на старт детских соревнований вышли 69 каюров - в четыре раза больше, чем в 2014-м. Юные спортсмены приехали из из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова, Тигильского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Елизовского районов Камчатского края, а также Приморья и Москвы. Каюры соревновались в трех возрастных категориях и двух дисциплинах: "нарта-спринт" 2 собаки и "нарта-спринт" 4 собаки. В дисциплине "нарта спринт" 4 собаки победила Юлия Иванова - неоднократная чемпионка гонки "Дюлин", которая завершает свою карьеру в детской гонке.

"Трассу я прошла просто замечательно: не было никаких казусов, на трассе собаки вели себя великолепно, никакой агрессии. Я счастлива, что участвую в гонке "Дюлин" пятый раз. Второй раз занимаю первое место, первый раз победить мне удалось в 2017 году, - рассказала Юлия Иванова. - Моя мама тоже каюр, в разные годы она принимала участие в гонке-прологе "Берингия" и "спринте". Планирую и дальше принимать участие в соревнованиях на собачьих упряжках, мне очень нравится - это море эмоций!".

"Основной упор церемонии открытия гонки в этом году будет сделан на то, чтобы познакомить зрителей с внутренней "кухней" Берингии. Мы хотим рассказать, как готовится гонка, из чего состоит берингийское снаряжение, как каюры питаются, где спят и многое другое. Для этого будет организован отдельный кластер "Берингия - взгляд изнутри", - рассказали в оргкомитете гонки.

Кстати

"Берингия" названа в честь знаменитого путешественника и первооткрывателя Витуса Беринга. Первая гонка стартовала в 1990 году по маршруту село Эссо - село Мильково. Участниками были восемь каюров. В 1993 году гонка проходила в форме заезда на короткие дистанции на базе Лесная. Всего за тридцать один год существования гонки чемпионами были шестнадцать человек.