Новые законы: ипотека для холостяка и друг для сироты

Льготную молодежную ипотеку теперь могут взять не только семейные люди, но и холостяки. У сирот, покидающих детские дома, появятся взрослые наставники, которые научат жить самостоятельно и защитят, если понадобится. А к детям-инвалидам начали приезжать на дом реабилитационные бригады. Правда, все эти нормы действуют только в тех регионах, где приняли необходимые законы. Все они вступили в силу в феврале.

Он поведет тебя по жизни

В Еврейской автономной области стремятся, чтобы среди сирот было как можно меньше тех, кто не получил профессионального образования, не работает, совершает правонарушения. Для этого в регионе появятся наставники для юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет.

В автономии начал действовать закон о наставничестве над сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Решение о назначении наставника принимают органы опеки по заявлению самих молодых людей. Наставником может стать любой человек не младше 30 лет, получивший как минимум общее среднее образование и не имеющий ограничений по состоянию здоровью. Он должен помогать своему подопечному в учебе, при устройстве на работу, в организации досуга. Заботиться о защите его имущественных, социальных, жилищных и иных прав.

"Наставничество выделено в самостоятельную форму социальной поддержки молодых людей, окончивших школу, - прокомментировала закон председатель Заксобрания Еврейской АО Любовь Павлова. - Ведь большинству из них к тому времени уже исполняется 18 лет, то есть формально они выходят из-под опеки. Но они еще долгое время нуждаются в поддержке, помощи, советах старших".

Наставник имеет право на ежемесячное вознаграждение. Раньше оно составляло 850 рублей, сейчас три тысячи за шефство над одним человеком. Оказывать социальную помощь наставник может нескольким молодым людям, но не более чем трем. В областном бюджете на эти цели заложено более 2,2 миллиона рублей.

Ипотека под три процента

В Кузбассе у молодых специалистов появилось больше возможностей воспользоваться льготами. И это касается многих специальностей. Например, выпускники педагогических вузов, получавшие единовременное социальное пособие при поступлении на работу сразу после окончания учебы, теперь смогут воспользоваться им позже.

"Не все приступают к выполнению профессиональных обязанностей, едва получив диплом. Некоторые молодые люди уходят в армию, а девушки - в декретный отпуск. И новый закон позволил им не потерять право на выплату, - отмечает председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики парламента Кузбасса Ирина Федорова.

Еще одна льгота - жилищные займы на двадцать лет под три процента годовых без первоначального взноса. Их смогут получить жители Кузбасса в возрасте до 35 лет, отмеченные за успехи в профессиональной деятельности. Это молодые специалисты в сферах охраны здоровья, жизни и прав граждан, соцобслуживания, культуры, спорта и туризма, экономики, науки, искусства, строительства, образования и многих других. Причем если раньше право на такую поддержку имели право только молодые семьи, то теперь - и люди, не состоящие в браке.

Бригада врачей спешит на помощь

В Самарской области начали работать выездные реабилитационные бригады. Благодаря им расширен список социальных услуг, предоставляемых юным самарцам на дому.

Теперь дети с инвалидностью смогут рассчитывать на консультацию и помощь медиков, психологов и социальных педагогов в домашней обстановке. Специалисты также помогут родителям обучить ребят с особыми нуждами как навыкам самообслуживания, так и общению. Такие услуги особенно нужны детям с тяжелыми множественными нарушениями, которым постоянно необходима посторонняя помощь.

"Мы эту систему опробовали в период ограничений из-за коронавируса и увидели, насколько востребована для семей такая выездная работа реабилитационных учреждений", - пояснила министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова.

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