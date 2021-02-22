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Рубрика: Общество

С «Восточного» могут быть запущены ракеты по заказу британской компании

Текст: Ольга Журман

Два дополнительных пуска ракет-носителей "Союз-2" в интересах британской компании OneWeb могут состояться с космодрома Восточный в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Ранее сообщалось, что в текущем году должно состояться шесть-семь пусков ракет "Союз-2" с космодрома Восточный: три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, по федеральной программе ожидаются три-четыре старта - с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА".

Также в график пусков могут включить еще два старта "Союза-2" по 36 спутников OneWeb в каждом, сообщил агентству один из источников. Старты могут состоятся 25 марта и 23 апреля, к ним могут добавиться старты в июне и июле.

Компания OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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