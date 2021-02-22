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22.02.2021 06:25
Рубрика: Общество

В Якутии переводить с русского на эвенкийский будет новое приложение

Текст: Ольга Журман

Голосовой переводчик с русского языка на эвенкийский - AYANA - представили в Якутии, сообщается на официальном сайте Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Приложение-переводчик работает на основе искусственного интеллекта и доступно для пользователей в App Store и Play Market. Пройдет первый этап и AYANA уже имеет безграничный потенциал для модернизации благодаря искусственному интеллекту, продолжаются работы по ускорению работы приложений и внедрению его в ведущие сервисы "Алиса" и Google-асистпент.

- Для меня это было целью - создать такой русско-эвенкийский переводчик. Теперь язык эвенков никогда не умрет, он может звучать на любой точке земного шара благодаря приложению, - говорит создатель переводчика Николай Апросимов.

Он уверен, что его проект будет способствовать возрождению языков коренных малочисленных народов Севера России. Правда, приложение еще надо научить правильному ударению в словах.

В регионах Общество Образование Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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