В Якутии переводить с русского на эвенкийский будет новое приложение

Голосовой переводчик с русского языка на эвенкийский - AYANA - представили в Якутии, сообщается на официальном сайте Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Приложение-переводчик работает на основе искусственного интеллекта и доступно для пользователей в App Store и Play Market. Пройдет первый этап и AYANA уже имеет безграничный потенциал для модернизации благодаря искусственному интеллекту, продолжаются работы по ускорению работы приложений и внедрению его в ведущие сервисы "Алиса" и Google-асистпент.

- Для меня это было целью - создать такой русско-эвенкийский переводчик. Теперь язык эвенков никогда не умрет, он может звучать на любой точке земного шара благодаря приложению, - говорит создатель переводчика Николай Апросимов.

Он уверен, что его проект будет способствовать возрождению языков коренных малочисленных народов Севера России. Правда, приложение еще надо научить правильному ударению в словах.