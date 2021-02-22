В Приморье модернизируют две ГРЭС по распоряжению Михаила Мишустина

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятиями, направленными на развитие Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, в Приморье будут модернизированы Приморская ГРЭС и увеличены мощности Партизанской ГРЭС. Такие работы, говорится в сообщении, позволят запитать тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию для подачи на путевую инфраструктуру, что в свою очередь обеспечит бесперебойное движение поездов и своевременную доставку грузов.

Также в распоряжении премьера Мишустина говорится о сооружении двух энергоблоков (215 МВт) на Нерюнгринской ГРЭС и строительстве электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области.

Развитие Восточного полигона железных дорог предусматривает комплексную модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Это должно увеличить их пропускную способность, нарастить объем грузоперевозок и сформировать инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов.