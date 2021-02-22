В Приморье модернизируют две ГРЭС по распоряжению Михаила Мишустина

Новости

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Южных Курилах 06:45
В восемь школ Хабаровска поступили сообщения о минировании 06:29
В Якутии переводить с русского на эвенкийский будет новое приложение 06:25
СМИ: Число жертв коронавируса в США превысило потери в трех войнах 04:57
Авиарегулятор США проверит Boeing 777 после после ЧП в Колорадо 04:38
На этой неделе россиян ждут три рабочих дня 04:05
Один из районов индийского штата Махараштра ввел карантин из-за COVID-19 03:41
Во Франции выписали тысячи штрафов за нарушение комендантского часа 02:34
Овечкин забросил победную шайбу в ворота "Нью-Джерси" 01:36
В Мексике шесть человек погибли в результате крушения самолета 00:45
Курс биткоина впервые превысил 58 тысяч долларов 21.02.2021
В ФТС опровергли проблемы с ввозом цветов в Россию 21.02.2021
Кремль подтвердил помощь Сирии в борьбе с коронавирусом 21.02.2021
Власти Москвы продлили ограничения на МКАД 21.02.2021
Парикмахер в ФРГ продал первую запись на стрижку после локдауна за 422 евро 21.02.2021
Белый дом: США не вправе определять, откуда взялся коронавирус 21.02.2021
Немецкие медики рассчитывают взять пандемию под контроль осенью 21.02.2021
На Урале более 960 домов остались без газа из-за пожара на газопроводе 21.02.2021
Оператор "Северного потока-2" обратился к немецкому регулятору 21.02.2021
Донские специалисты составили среднестатистический портрет мужчины 21.02.2021
Тропический шторм стал причиной массовой эвакуации на Филиппинах 21.02.2021
В Ленобласти недовольный уборкой снега мужчина выстрелил в дворника 21.02.2021
Стала известна сумма призовых Медведева за выступление на Australian Open 21.02.2021
В Казани два человека погибли из-за отравления угарным газом 21.02.2021
21-летняя британка в одиночку пересекла Атлантику на гребной лодке 21.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
22.02.2021 05:40
Рубрика: Власть

В Приморье модернизируют две ГРЭС по распоряжению Михаила Мишустина

Текст: Ольга Журман

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятиями, направленными на развитие Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщается на сайте правительства.

Михаил Мишустин дал поручения по развитию Дальнего Востока

Так, в Приморье будут модернизированы Приморская ГРЭС и увеличены мощности Партизанской ГРЭС. Такие работы, говорится в сообщении, позволят запитать тяговые подстанции, которые преобразовывают электроэнергию для подачи на путевую инфраструктуру, что в свою очередь обеспечит бесперебойное движение поездов и своевременную доставку грузов.

Также в распоряжении премьера Мишустина говорится о сооружении двух энергоблоков (215 МВт) на Нерюнгринской ГРЭС и строительстве электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области.

Развитие Восточного полигона железных дорог предусматривает комплексную модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Это должно увеличить их пропускную способность, нарастить объем грузоперевозок и сформировать инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов.

В регионах Власть Работа власти Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова
В Нигерии разбился военный самолет
Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
На этой неделе россиян ждут три рабочих дня
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится