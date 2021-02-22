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Рубрика: Происшествия

В Приморье мужчина спасся от медведицы на железной вышке

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России. Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России.
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

В бухте Шепалова вблизи Находки медведица напала на мужчину 1987 года рождения. Сильно ранила. Его спасли специалисты МЧС России вместе с сотрудниками охотнадзора и полиции, сообщается на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Сообщение о нападении поступило в Находкинский поисково-спасательный отряд в воскресенье в 14.55. Когда до него добрались спасатели, выяснилось, что, гуляя в лесу в двух километрах от бухты Шепалова, где находится база отдыха, и увидев медведя,мужчина бросился к железной вышке и пытался на нее взобраться. Но медведь ухватил Илью за ногу. Он вырвался и взобрался на самый верх вышки. Там и нашла его поисково-спасательная группа: 4 специалиста отряда МЧС, три сотрудника Госохотнадзора, двое полицейских, отец и брат пострадавшего. Илья рассказал, что зверь ушел, пока не возвращался.

Пострадавший догадался перетянуть жгутом ногу, чтобы остановить кровь. Спасатели сняли жгут и наложили повязку, эвакуировали пострадавшего с вышки с помощью альпинистского снаряжения. И два километра несли Илью по пересеченной местности до бухты Шепалова, где передали бригаде скорой помощи.

- Хорошо, что связь с пострадавшим была, сотовый телефон заряженный и в зоне доступа. Мы объяснили Илье, как включить геолокацию в телефоне, это позволило определить его местонахождение, - отметил Виталий Шаньгин, спасатель Находкинского ПСО МЧС России.

Известно также, что напавший зверь - скорее всего, медведица, поскольку рядом с вышкой находилась ее лежка с недавно рожденным медвежонком. После нападения медведица ушла в лес и оставила малыша. Сотрудники "Госохотнадзора" забрали его для дальнейшей реабилитации.

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