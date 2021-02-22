За сутки в России подтверждено 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1723
- 2 Санкт-Петербург 957
- 3 Московская область 728
- 4 Нижегородская область 407
- 5 Ростовская область 313
- 6 Воронежская область 309
- 7 Самарская область 285
- 8 Иркутская область 241
- 9 Пермский край 233
- 10 Челябинская область 229
- 11 Свердловская область 217
- 12 Саратовская область 212
- 13 Волгоградская область 208
- 14 Вологодская область 205
- 15 Пензенская область 189
- 16 Ленинградская область 183
- 17 Красноярский край 175
- 18 Архангельская область 170
- 19 Краснодарский край 162
- 20 Республика Карелия 158
- 21 Ярославская область 157
- 22 Курская область 151
- 23 Тверская область 150
- 24 Республика Башкортостан 146
- 25 Алтайский край 145
- 26 Ставропольский край 142
- 27 Кировская область 137
- 28 Владимирская область 132
- 29 Тульская область 131
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 131
- 31 Калининградская область 130
- 32 Тамбовская область 127
- 33 Ульяновская область 123
- 34 Липецкая область 120
- 35 Калужская область 119
- 36 Забайкальский край 119
- 37 Новосибирская область 119
- 38 Белгородская область 115
- 39 Астраханская область 114
- 40 Псковская область 111
- 41 Ивановская область 109
- 42 Брянская область 108
- 43 Республика Бурятия 105
- 44 Приморский край 105
- 45 Оренбургская область 105
- 46 Омская область 101
- 47 Орловская область 98
- 48 Мурманская область 98
- 49 Хабаровский край 98
- 50 Удмуртская Республика 94
- 51 Новгородская область 92
- 52 Смоленская область 92
- 53 Тюменская область 90
- 54 Рязанская область 88
- 55 Республика Крым 86
- 56 Республика Коми 82
- 57 Курганская область 78
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 74
- 59 Кемеровская область 67
- 60 Томская область 64
- 61 Севастополь 63
- 62 Республика Мордовия 61
- 63 Республика Татарстан 56
- 64 Республика Чувашия 55
- 65 Республика Дагестан 55
- 66 Сахалинская область 53
- 67 Костромская область 53
- 68 Республика Саха (Якутия) 51
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 46
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 46
- 71 Республика Калмыкия 45
- 72 Амурская область 45
- 73 Камчатский край 39
- 74 Республика Марий Эл 37
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 36
- 76 Республика Хакасия 23
- 77 Республика Ингушетия 20
- 78 Республика Адыгея 15
- 79 Республика Алтай 14
- 80 Чеченская Республика 11
- 81 Магаданская область 6
- 82 Еврейская автономная область 5
- 83 Республика Тыва 5
- 84 Ненецкий автономный округ 4
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 177 330 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область 0,07%
- 3. Республика Алтай 0,09%
За последние сутки подтверждено 337 смертей:
- Санкт-Петербург 47
- Москва 41
- Московская область 28
- Краснодарский край 14
- Пермский край 14
- Красноярский край 13
- Тульская область 10
- Нижегородская область 10
- Смоленская область 9
- Свердловская область 9
- Иркутская область 9
- Владимирская область 8
- Вологодская область 8
- Республика Чувашия 8
- Алтайский край 8
- Новосибирская область 8
- Ленинградская область 7
- Волгоградская область 7
- Удмуртская Республика 6
- Челябинская область 6
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Ярославская область 4
- Мурманская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Республика Карелия 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Саратовская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Тамбовская область 2
- Республика Мордовия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Ростовская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 83 630 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 943 человека:
- Москва 1658
- Санкт-Петербург 1018
- Московская область 597
- Нижегородская область 423
- Пензенская область 356
- Краснодарский край 337
- Вологодская область 332
- Ростовская область 324
- Воронежская область 311
- Иркутская область 292
- Самарская область 280
- Челябинская область 263
- Саратовская область 238
- Астраханская область 227
- Свердловская область 226
- Белгородская область 209
- Тверская область 203
- Приморский край 197
- Волгоградская область 190
- Архангельская область 174
- Пермский край 173
- Мурманская область 172
- Республика Карелия 168
- Красноярский край 165
- Ярославская область 164
- Хабаровский край 163
- Курская область 154
- Оренбургская область 154
- Брянская область 140
- Кировская область 140
- Ханты-Мансийский автономный округ 140
- Владимирская область 129
- Ленинградская область 127
- Смоленская область 126
- Калининградская область 126
- Республика Саха (Якутия) 125
- Тульская область 119
- Ульяновская область 118
- Калужская область 115
- Тамбовская область 109
- Республика Бурятия 106
- Кемеровская область 105
- Алтайский край 101
- Орловская область 97
- Омская область 97
- Удмуртская Республика 93
- Ямало-Ненецкий автономный округ 89
- Новгородская область 88
- Ставропольский край 83
- Забайкальский край 83
- Тюменская область 82
- Рязанская область 81
- Республика Коми 80
- Республика Мордовия 74
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Псковская область 69
- Республика Дагестан 69
- Курганская область 69
- Томская область 69
- Республика Калмыкия 57
- Севастополь 57
- Республика Чувашия 46
- Республика Хакасия 46
- Сахалинская область 44
- Амурская область 41
- Республика Марий Эл 40
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Камчатский край 38
- Карачаево-Черкесская Республика 37
- Новосибирская область 32
- Республика Адыгея 30
- Чеченская Республика 27
- Республика Башкортостан 23
- Республика Алтай 23
- Республика Крым 15
- Липецкая область 14
- Ивановская область 12
- Магаданская область 10
- Костромская область 7
- Республика Тыва 6
- Ненецкий автономный округ 5
- Республика Татарстан 3
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 726 388.