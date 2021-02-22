За сутки в России подтверждено 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1723

2 Санкт-Петербург 957

3 Московская область 728

4 Нижегородская область 407

5 Ростовская область 313

6 Воронежская область 309

7 Самарская область 285

8 Иркутская область 241

9 Пермский край 233

10 Челябинская область 229

11 Свердловская область 217

12 Саратовская область 212

13 Волгоградская область 208

14 Вологодская область 205

15 Пензенская область 189

16 Ленинградская область 183

17 Красноярский край 175

18 Архангельская область 170

19 Краснодарский край 162

20 Республика Карелия 158

21 Ярославская область 157

22 Курская область 151

23 Тверская область 150

24 Республика Башкортостан 146

25 Алтайский край 145

26 Ставропольский край 142

27 Кировская область 137

28 Владимирская область 132

29 Тульская область 131

30 Ханты-Мансийский автономный округ 131

31 Калининградская область 130

32 Тамбовская область 127

33 Ульяновская область 123

34 Липецкая область 120

35 Калужская область 119

36 Забайкальский край 119

37 Новосибирская область 119

38 Белгородская область 115

39 Астраханская область 114

40 Псковская область 111

41 Ивановская область 109

42 Брянская область 108

43 Республика Бурятия 105

44 Приморский край 105

45 Оренбургская область 105

46 Омская область 101

47 Орловская область 98

48 Мурманская область 98

49 Хабаровский край 98

50 Удмуртская Республика 94

51 Новгородская область 92

52 Смоленская область 92

53 Тюменская область 90

54 Рязанская область 88

55 Республика Крым 86

56 Республика Коми 82

57 Курганская область 78

58 Кабардино-Балкарская Республика 74

59 Кемеровская область 67

60 Томская область 64

61 Севастополь 63

62 Республика Мордовия 61

63 Республика Татарстан 56

64 Республика Чувашия 55

65 Республика Дагестан 55

66 Сахалинская область 53

67 Костромская область 53

68 Республика Саха (Якутия) 51

69 Карачаево-Черкесская Республика 46

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 46

71 Республика Калмыкия 45

72 Амурская область 45

73 Камчатский край 39

74 Республика Марий Эл 37

75 Республика Северная Осетия-Алания 36

76 Республика Хакасия 23

77 Республика Ингушетия 20

78 Республика Адыгея 15

79 Республика Алтай 14

80 Чеченская Республика 11

81 Магаданская область 6

82 Еврейская автономная область 5

83 Республика Тыва 5

84 Ненецкий автономный округ 4

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 177 330 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область 0,07%

3. Республика Алтай 0,09% За последние сутки подтверждено 337 смертей: Санкт-Петербург 47

Москва 41

Московская область 28

Краснодарский край 14

Пермский край 14

Красноярский край 13

Тульская область 10

Нижегородская область 10

Смоленская область 9

Свердловская область 9

Иркутская область 9

Владимирская область 8

Вологодская область 8

Республика Чувашия 8

Алтайский край 8

Новосибирская область 8

Ленинградская область 7

Волгоградская область 7

Удмуртская Республика 6

Челябинская область 6

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Ярославская область 4

Мурманская область 4

Республика Башкортостан 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Республика Карелия 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Саратовская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Тамбовская область 2

Республика Мордовия 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Республика Калмыкия 1

Ростовская область 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Кировская область 1

Республика Бурятия 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 83 630 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 943 человека: Москва 1658

Санкт-Петербург 1018

Московская область 597

Нижегородская область 423

Пензенская область 356

Краснодарский край 337

Вологодская область 332

Ростовская область 324

Воронежская область 311

Иркутская область 292

Самарская область 280

Челябинская область 263

Саратовская область 238

Астраханская область 227

Свердловская область 226

Белгородская область 209

Тверская область 203

Приморский край 197

Волгоградская область 190

Архангельская область 174

Пермский край 173

Мурманская область 172

Республика Карелия 168

Красноярский край 165

Ярославская область 164

Хабаровский край 163

Курская область 154

Оренбургская область 154

Брянская область 140

Кировская область 140

Ханты-Мансийский автономный округ 140

Владимирская область 129

Ленинградская область 127

Смоленская область 126

Калининградская область 126

Республика Саха (Якутия) 125

Тульская область 119

Ульяновская область 118

Калужская область 115

Тамбовская область 109

Республика Бурятия 106

Кемеровская область 105

Алтайский край 101

Орловская область 97

Омская область 97

Удмуртская Республика 93

Ямало-Ненецкий автономный округ 89

Новгородская область 88

Ставропольский край 83

Забайкальский край 83

Тюменская область 82

Рязанская область 81

Республика Коми 80

Республика Мордовия 74

Кабардино-Балкарская Республика 72

Псковская область 69

Республика Дагестан 69

Курганская область 69

Томская область 69

Республика Калмыкия 57

Севастополь 57

Республика Чувашия 46

Республика Хакасия 46

Сахалинская область 44

Амурская область 41

Республика Марий Эл 40

Республика Северная Осетия - Алания 38

Камчатский край 38

Карачаево-Черкесская Республика 37

Новосибирская область 32

Республика Адыгея 30

Чеченская Республика 27

Республика Башкортостан 23

Республика Алтай 23

Республика Крым 15

Липецкая область 14

Ивановская область 12

Магаданская область 10

Костромская область 7

Республика Тыва 6

Ненецкий автономный округ 5

Республика Татарстан 3

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 726 388. Вирусолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России весной