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22.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1723
  • 2 Санкт-Петербург 957
  • 3 Московская область 728
  • 4 Нижегородская область 407
  • 5 Ростовская область 313
  • 6 Воронежская область 309
  • 7 Самарская область 285
  • 8 Иркутская область 241
  • 9 Пермский край 233
  • 10 Челябинская область 229
  • 11 Свердловская область 217
  • 12 Саратовская область 212
  • 13 Волгоградская область 208
  • 14 Вологодская область 205
  • 15 Пензенская область 189
  • 16 Ленинградская область 183
  • 17 Красноярский край 175
  • 18 Архангельская область 170
  • 19 Краснодарский край 162
  • 20 Республика Карелия 158
  • 21 Ярославская область 157
  • 22 Курская область 151
  • 23 Тверская область 150
  • 24 Республика Башкортостан 146
  • 25 Алтайский край 145
  • 26 Ставропольский край 142
  • 27 Кировская область 137
  • 28 Владимирская область 132
  • 29 Тульская область 131
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 131
  • 31 Калининградская область 130
  • 32 Тамбовская область 127
  • 33 Ульяновская область 123
  • 34 Липецкая область 120
  • 35 Калужская область 119
  • 36 Забайкальский край 119
  • 37 Новосибирская область 119
  • 38 Белгородская область 115
  • 39 Астраханская область 114
  • 40 Псковская область 111
  • 41 Ивановская область 109
  • 42 Брянская область 108
  • 43 Республика Бурятия 105
  • 44 Приморский край 105
  • 45 Оренбургская область 105
  • 46 Омская область 101
  • 47 Орловская область 98
  • 48 Мурманская область 98
  • 49 Хабаровский край 98
  • 50 Удмуртская Республика 94
  • 51 Новгородская область 92
  • 52 Смоленская область 92
  • 53 Тюменская область 90
  • 54 Рязанская область 88
  • 55 Республика Крым 86
  • 56 Республика Коми 82
  • 57 Курганская область 78
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 74
  • 59 Кемеровская область 67
  • 60 Томская область 64
  • 61 Севастополь 63
  • 62 Республика Мордовия 61
  • 63 Республика Татарстан 56
  • 64 Республика Чувашия 55
  • 65 Республика Дагестан 55
  • 66 Сахалинская область 53
  • 67 Костромская область 53
  • 68 Республика Саха (Якутия) 51
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 46
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 46
  • 71 Республика Калмыкия 45
  • 72 Амурская область 45
  • 73 Камчатский край 39
  • 74 Республика Марий Эл 37
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 36
  • 76 Республика Хакасия 23
  • 77 Республика Ингушетия 20
  • 78 Республика Адыгея 15
  • 79 Республика Алтай 14
  • 80 Чеченская Республика 11
  • 81 Магаданская область 6
  • 82 Еврейская автономная область 5
  • 83 Республика Тыва 5
  • 84 Ненецкий автономный округ 4
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 177 330 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область 0,07%
  • 3. Республика Алтай 0,09%
За последние сутки подтверждено 337 смертей:
  • Санкт-Петербург 47
  • Москва 41
  • Московская область 28
  • Краснодарский край 14
  • Пермский край 14
  • Красноярский край 13
  • Тульская область 10
  • Нижегородская область 10
  • Смоленская область 9
  • Свердловская область 9
  • Иркутская область 9
  • Владимирская область 8
  • Вологодская область 8
  • Республика Чувашия 8
  • Алтайский край 8
  • Новосибирская область 8
  • Ленинградская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Удмуртская Республика 6
  • Челябинская область 6
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Оренбургская область 5
  • Ярославская область 4
  • Мурманская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 3
  • Саратовская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Тамбовская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Ростовская область 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 83 630 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 943 человека:
  • Москва 1658
  • Санкт-Петербург 1018
  • Московская область 597
  • Нижегородская область 423
  • Пензенская область 356
  • Краснодарский край 337
  • Вологодская область 332
  • Ростовская область 324
  • Воронежская область 311
  • Иркутская область 292
  • Самарская область 280
  • Челябинская область 263
  • Саратовская область 238
  • Астраханская область 227
  • Свердловская область 226
  • Белгородская область 209
  • Тверская область 203
  • Приморский край 197
  • Волгоградская область 190
  • Архангельская область 174
  • Пермский край 173
  • Мурманская область 172
  • Республика Карелия 168
  • Красноярский край 165
  • Ярославская область 164
  • Хабаровский край 163
  • Курская область 154
  • Оренбургская область 154
  • Брянская область 140
  • Кировская область 140
  • Ханты-Мансийский автономный округ 140
  • Владимирская область 129
  • Ленинградская область 127
  • Смоленская область 126
  • Калининградская область 126
  • Республика Саха (Якутия) 125
  • Тульская область 119
  • Ульяновская область 118
  • Калужская область 115
  • Тамбовская область 109
  • Республика Бурятия 106
  • Кемеровская область 105
  • Алтайский край 101
  • Орловская область 97
  • Омская область 97
  • Удмуртская Республика 93
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 89
  • Новгородская область 88
  • Ставропольский край 83
  • Забайкальский край 83
  • Тюменская область 82
  • Рязанская область 81
  • Республика Коми 80
  • Республика Мордовия 74
  • Кабардино-Балкарская Республика 72
  • Псковская область 69
  • Республика Дагестан 69
  • Курганская область 69
  • Томская область 69
  • Республика Калмыкия 57
  • Севастополь 57
  • Республика Чувашия 46
  • Республика Хакасия 46
  • Сахалинская область 44
  • Амурская область 41
  • Республика Марий Эл 40
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Камчатский край 38
  • Карачаево-Черкесская Республика 37
  • Новосибирская область 32
  • Республика Адыгея 30
  • Чеченская Республика 27
  • Республика Башкортостан 23
  • Республика Алтай 23
  • Республика Крым 15
  • Липецкая область 14
  • Ивановская область 12
  • Магаданская область 10
  • Костромская область 7
  • Республика Тыва 6
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Татарстан 3
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 726 388.

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