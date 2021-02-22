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22.02.2021 09:33
Рубрика: Происшествия

СК выясняет обстоятельства дорожной аварии в Нижнем Новгороде

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет в Нижегородской области возбудил уголовное дело о неочищенной от снега дороге, из-за чего произошла дорожная авария с человеческими жертвами. Дело открыто "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Это 238 статья Уголовного кодекса РФ, рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
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Дело завели после того как ранним утром 20 февраля 2021 года на проспекте Гагарина у дома номер 82 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Автомобильная дорога, на которой произошла авария, включена в перечень трасс местного значения Нижнего Новгорода. На момент аварии на дорожном покрытии "выявлен снежный накат (уплотненный снежный покров в виде колеи)".

Следователи СК считают, что одной из причин ДТП стала наледь на проспекте Гагарина. А образовалась она "вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию автомобильных дорог на территории Приокского района Нижнего Новгорода". В соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к указанной категории автомобильных дорог, на покрытии проезжей части не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению в срок пять часов. Указанные требования по содержанию этой автодороги и обеспечению безопасности движения по ней, выполнены не были, - подчеркнули в Следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников субподрядной организации, выполнявшей работы по уборке снега на автомобильной дороге, не отвечающие требованиям безопасности, пообещали в ведомстве.

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