В Мордовии 5-летний гонщик вышел на мотокросс ко Дню защитника Отечества

Пятилетний Артем Калинкин получил в подарок шлем от руководителя региона. Фото: Пресс-служба главы РМ

В Мордовии более 50 ведущих мотогонщиков из восьми регионов страны стали участниками мотокросса, посвященного Дню защитника Отечества. Самый юный гонщик - пятилетний Артем Калинкин - получил в подарок шлем от врио главы РМ Артема Здунова.

Праздничный турнир стартовал в понедельник в Рузаевском районе. Несмотря на двадцатиградусный мороз, состязания собрали множество зрителей. На трассу вышли лучшие мотогонщики не только Мордовии, но и Самарской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской областей.

- Это шикарный зрелищный вид спорта. Приятно, что на состязания приезжают спортсмены из других регионов, - отметил врио главы РМ Артем Здунов, открывая турнир.

Соревнования проводятся в память известного мордовского гонщика, чемпиона Европы среди юниоров Андрея Гаврилкина.

Первыми на старт вышли самые юные участники. В детском заезде пятилетний Артем Калинкин не стал победителем, зато получил ценный трофей - шлем от руководителя региона.

Турнир ко Дню защитника Отечества в Рузаевском районе проводится второй раз и, возможно, станет ежегодным: в регионе планируют возрождать традиционно любимые мордовскими болельщиками виды зимнего спорта - в первую очередь, спидвей и мотогонки.