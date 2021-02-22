В Кузбассе будут судить полицейских, проигнорировавших убийство девушки

В Кузбассе перед судом предстанут двое полицейских, которые должным образом не отреагировали на экстренный вызов. Как сообщили в СК по Кемеровской области, в результате халатного отношения к стражей порядка к своим обязанностям погибла девушка.

По материалам следствия, в январе прошлого года 41-летний начальник смены дежурной части и его 40-летний напарник получили сигнал от жителей многоэтажки в Ленинском районе Кемерово. Звонивший сообщил, что из квартиры по соседству слышны крики женщины, которая отчаянно зовет на помощь. Полицейские зарегистрировали сигнал, однако патрульную группу для проверки информации отправлять не стали.

Как выяснилось позже, в квартире было обнаружено тело 23-летней девушки, которую хладнокровно убил ее бывший сожитель. Преступление вполне могло бы быть пресечено, если бы дежурные полицейские отреагировали как полагается - уверены следователи. Предполагаемый убийца был задержан, в отношении него уголовное дело сейчас рассматривается в суде. Полицейских же обвинили в халатности.

Теперь расследование и их дела закончено. Несмотря на то, что обвиняемые вину не признали и со следствием не сотрудничали, в областном СК уверены, что неопровержимые доказательства их вины были собраны. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того в ГУ МВД по Кузбассу направлено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления со стороны полицейских.