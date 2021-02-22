В Туве в результате ДТП пострадали 13 детей

Сегодня днем на окраине Кызыла в результате дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом в больнице оказались 17 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, сегодня в 14 часов в дежурную часть Управления ГИБДД поступило сообщение о том, что на территории левобережного дачного общества Кызыла легковой автомобиль столкнулся с микроавтоавтобусом маршрута N 13.

- По предварительным данным, водитель легковой автомашины, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с пассажирским маршрутным автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение г. Кызыла госпитализированы двое участников дорожного движения, находившиеся в легковой автомашине. Также в больницу доставлены предварительно 16 пассажиров автобуса, 13 из которых - несовершеннолетние, - говорится в сообщении.

Позже на своей странице в соцсети глава республики Шолбан Кара-оол добавил подробности столкновения - по его данным, водитель иномарки - виновник ДТП, как и его пассажир, были пьяны. Трои из наиболее пострадавших детей находятся в нейрохирургическом отделении больницы - у них предварительно диагностировано сотрясение мозга. Водитель легковой машины и его пассажир с травмами - переломами и вывихами - в хирургии.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Тыва для установления всех обстоятельств происшествия