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22.02.2021 21:42
Рубрика: Власть

Кадыров пошутил про "скандальное" фото с премьер-министром Украины

Текст: Юрий Гень (Чеченская Республика)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей страничке в соцсетях прокомментировал, почему оказался на фотографии рядом с премьер-министром Украины Олегом Уруским. Фото было сделано 21 февраля этого года на международной выставке вооружений в Абу-Даби.

Свой пост Рамзан Кадыров начал с шутки. "В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию, - написал глава Чечни. - Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский".

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После этого Рамзан Кадыров сказал, что был очень удивлен шумихой, которая разразилась в правительстве Украины из-за этого снимка. Мол, там даже потребовали объяснений.

"До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский, - объяснил Кадыров. - Знал бы - не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны".

Самому вице-премьеру Украины Рамзан Кадыров предложил распечатать снимок и повесить его "на самое почетное место дома и на работе".

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