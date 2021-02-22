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22.02.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине в ДТП погибли две малолетние девочки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: ОМВД по Чагодещенскому району/vk.com Фото: ОМВД по Чагодещенскому району/vk.com
Фото: ОМВД по Чагодещенскому району/vk.com

В Вологодской области в дорожно-транспортном происшествии погибли две малолетние девочки. Женщины-водительницы получили травмы.

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Авария случилась на 286-м километре автодороги Вологда-Тихвин, сообщили в соцсети ОВД по Чагодещенскому району, где ЧП и произошло. 42-летняя жительница Череповца за рулем отечественного автомобиля совершала обгон и выехала на встречную полосу. Здесь она столкнулась с иномаркой, за рулем которой также была женщина - 35 лет.

В ДТП погибли две девочки: четырехлетняя ехала на переднем сидении иномарки в кресле, а девятилетняя была в отечественном автомобиле. Женщины получили разные травмы и госпитализированы.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге в условиях понижения температуры окружающего воздуха. Из-за этого впереди идущая машина может создавать задымление, что ухудшает видимость. Поэтому необходимо соблюдать правила обгона, дистанцию и скоростной режим.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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