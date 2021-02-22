В Петербурге умер актер "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов

В Петербурге в возрасте 70 лет скончался заслуженный артист России Александр Жданов. Об этом сообщает Театр "На Литейном", где Александр Жданов служил почти 45 лет.

Имя Александра Жданова прекрасно известно петербургским театралам. Он являлся ведущим актером Театра "На Литейном". Он играл Тришку в "Недоросли", был Принцем Уэльским в "Ричарде III". Многие помнят его по роли Кольки в постановке "Не стреляйте в белых лебедей". Всего у Александра Жданова было свыше 40 ролей знаковых спектаклях.

В марте в Петербурге должен был пройти творческий вечер, посвященный Александру Жданову.

- Это был стойкий человек. Даже во время затянувшейся болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее, - говорят об Александре Жданове в Театре "На Литейном".

Хорошо знали актера и кинозрители. Он снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".

В большом кино Александра Жданова знали по роли Павла I в картине "Емельян Пугачев", многие запомнили его в образе Степана из "Ветра странствий" и Владимира Снегирева из "Сицилианской защиты".