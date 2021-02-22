В Ростовской области три человека пострадали из-за взрыва газа

В одном из частных домов хутора Молаканский утром 22 февраля произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба СК по региону, ударной волной полностью оказалась разрушена хозяйственная постройка и поврежден легковой автомобиль.

Двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте инцидента работают сотрудники СК России. Прокуратура региона взяла на контроль проведение доследственной проверки.