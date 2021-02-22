В Сочи девушка спустилась в ледяную реку и спасла тонущую собаку

В Сочи девушка на импровизированном канате из связанных тряпок и курток спустилась в ледяную реку и спасла тонущую собаку. Животное свалилось в воду и не могло выбраться. Достать его помогли местные жители во время прогулки по Ривьерской набережной, а вся операция оказалась заснята на видео.

У собаки не получалось выбраться на берег, и течением ее уносило в сторону моря. На кадрах видно, как девушка в самодельной "люльке" на канате, состоящем из связанной одежды, спускается к ледяной реке, сама рискуя каждую секунду оказаться в воде. После этого, товарищи вытягивают ее вместе со спасенной собакой на набережную.

Инцидент вызвал широкое обсуждение среди пользователей сети. "Смотрю про такие поступки и понимаю, что еще не все потеряно для человечества", - написал в комментариях один из пользователей. "Когда видишь такие кадры, появляется гордость за нашу молодежь", - поделился другой.