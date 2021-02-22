Эксперты рассказали, на какую рекламу "клюют" мужчины и женщины

Считается, что на распродажу товаров в соседний магазин охотнее пойдут девушки, нежели мужчины. А те, в свою очередь, выберут более практичную и экономную по времени онлайн-доставку. Можно ли по гендерному признаку определить, какая реклама и на каких площадках привлечет внимание клиента? В преддверии февральско-мартовских праздников участники регионального рынка изучили эти особенности.

Так, рекламу продуктов в соцсетях и на маркетплейсах зачастую смотрят женщины: по данным Mediascope, в российском интернете они занимают более половины аудитории "Одноклассников", Instagram и тому подобных. Но на платформах онлайн-кинотеатров их столько же, сколько зрителей-мужчин (до 60 процентов), говорит эксперт Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Урал Руслан Кодачигов.

- Если оценивать присутствие последних в онлайне, то они предпочитают видеостриминговые сервисы для киберспортсменов, например, Twitch (80 процентов), и музыкальные (57-58). Также спросом пользуется соцсеть для установления деловых контактов Linkedin, где 58 процентов российской аудитории - мужчины. В целом отличие между ними и женщинами по выбору рекламных каналов в интернете невелико, - уверяет он.

Его коллега Борис Молодов добавляет: гендерные различия обычно учитывают при создании прямой рекламы товаров повседневного спроса (FMCG) и класса люкс. Для девушек в этом случае делают упор на визуальные элементы и эмоциональный опыт с личными историями, а для сильного пола - на рациональные аргументы.

Впрочем, популярность блогов не лишила бизнес клиентов, на которых воздействует наружная реклама - баннеры на витринах магазинов или цифровые билборды. Скажем, мужчины нередко читают объявления на автозаправках, а также - в поисковых сервисах, картах, в мобильных приложениях.

Однако сегментировать потребителей по гендерному признаку не всегда выгодно. В современном маркетинге пытаются уйти от такой модели.

- В автомобильной отрасли, например, сложился стереотип о целевой аудитории автомобилей Lada: что его приобретают мужчины в возрасте около 30 лет, в браке, с детьми. Рекламу на сайте клиент запускал лишь для этой аудитории, но наш анализ показал: женщин среди посетителей, желающих купить данную модель, - 41 процент, - рассказывает Руслан Кодачигов.

Эффективной специалисты считают рекламу, которая включает мотивацию к покупке и возбуждает интерес потребителей вне зависимости от социально-демографических характеристик. К примеру, акции и распродажи в торговых центрах привлекают оба пола (90,3 процента женщин и 86,5 процента мужчин). Радиореклама в большей степени воздействует на мужчин (68,8 процентов), тогда как у женщин лидирует телевизионная (82,1), по данным исследования потребительского поведения и предпочтений россиян Brand Pulse.

Между тем

По данным исследования портала Superjob, на день защитника Отечества мужчины хотят получить смартфон (11 процентов), одежду либо аксессуары (10) и денежные подарки (8 процентов). Каждый пятый опрошенный проголосовал за подарки-впечатления вроде спортивной экипировки, посещения концерта. По два процента респондентов сказали, что желанными станут также недвижимость, отдых и парфюмерия.