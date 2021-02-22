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22.02.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

В Тюмени три человека погибли в горящей многоэтажке

Текст: Анатолий Меньшиков

Вспыхнувший под вечер пожар в квартире панельного девятиэтажного дома по улице Московский тракт стал причиной гибели троих взрослых людей. Их тела обнаружили пожарные. На месте ЧП работают следователи и эксперты.

В Подмосковье при пожаре погибла многодетная семья

Сообщение о возгорании сообщило в 17:07 местного времени, сообщили в региональном управлении МЧС. Пламя охватило всю квартиру, дымом заволокло лестничные пролеты до 9 этажа. К дому прибыли несколько пожарных расчетов. Из близлежащих квартир были эвакуированы около двадцати человек, в том числе дети. Пострадавших нет.

После ликвидации горения оперативно-следственная группа приступила к выяснению личности погибших, причин их смерти и возникновения пожара.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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