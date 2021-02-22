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Рубрика: В мире

Россия поддержит в Киргизии борьбу с пандемией и наркобизнесом

Текст: Данияр Каримов

Россия выделяет средства на борьбу с последствиями пандемии на юге Киргизии, а также на поддержку республиканской службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявили в посольстве РФ в Бишкеке. Речь, как сообщают дипломаты, идет о сумме свыше 7 миллионов долларов.

Фото: КТЖ
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По данным посольства, большая часть этой суммы - 5,2 миллиона долларов - выделяется на оказание безвозмездной финансовой, материально-технической и организационной помощи Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии в 2021-2022 годах.

Еще два миллиона долларов российская сторона направляет на реализацию не менее важного проекта - по смягчению социально-экономических последствий пандемии на юге республики - в густонаселенных Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

- Планируется оказать помощь минимум 10 тысячам уязвимым домохозяйствам, в том числе посредством создания квалифицированных рабочих мест, - пояснили в посольстве России. - В настоящее время завершаются подготовительные мероприятия для начала практической реализации проекта.

Параллельно российская сторона решила предоставить Киргизии очередную помощь непосредственно в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным минздрава республики, Роспотребнадзор направит в КР наборы ПЦР тест-систем, рассчитанные на 100 тысяч исследований, и мобильную лабораторию на автомобильной платформе. Она позволит оказывать своевременную помощь в отдаленных районах горной страны. Эта помощь также будет оказана безвозмездно.

- Россия также выразила готовность оказать содействие в обучении узких специалистов - медработников республики по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечения актуальных инфекционных заболеваний, обучит представителей Киргизстана выявлять британский и другие новые штаммы COVID-19, - утверждают в пресс-службе минздрава КР.

В то же время киргизская сторона, по данным ведомства, обратилась к России с просьбой о массовой вакцинации граждан республики, трудящихся в РФ.

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