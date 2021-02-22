Шаманов объяснил нужность уголовного наказания за оскорбление ветеранов

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о необходимости давать "реальные сроки" за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Нынешние санкции, по его словам, недостаточно суровы, "учитывая поток денежных вливаний из-за рубежа".

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") сообщила о подготовке группой депутатов соответствующих поправок. По ее словам, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

"Мы обсуждали существующее наказание, - рассказал Шаманов, которого цитирует пресс-служба "ЕР". - Учитывая поток денежных вливаний из-за рубежа тем, кто совершает подобного рода деяния, урона им это не наносит. При этом они наносят моральный урон - как это сделал господин Навальный, говоря совершенно неприемлемыми словами о ветеране, человеке преклонного возраста, который не щадя живота своего защитил Отечество".

При этом, по мнению парламентария, судить блогера Алексея Навального надо было "за предательство по отношению к стране", поскольку тот связан "со спецслужбами западных государств". "Оценку его действиям должны дать и спецслужбы, и другие структуры государства", - призвал Шаманов.

Он пояснил, что поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов будут предусматривать реальные сроки наказания за "особо тяжелые случаи" глумления над честью и достоинством ветеранов.

Глава комитета, кроме того, призвал все фракции Госдумы консолидировано выступить по предлагаемым поправкам. Нельзя "допустить появления инструментов для возрождения неонацизма", заявил он.