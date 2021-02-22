"Спартак" и "Витязь" разыграют последнюю путевку в плей-офф КХЛ

В Западной конференции чемпионата КХЛ определились семь клубов, гарантировавших себе место в плей-офф. В понедельник это сделали минское "Динамо" и "Северсталь".

Ни "Динамо", ни "Северсталь" в этот день не играли. Зато проводил свой матч подмосковный "Витязь", который встречался с финским "Йокеритом". И этот матч поклонникам российского клуба радости не принес.

"Йокерит" добился уверенной победы со счетом 5:1, после чего минское "Динамо" и "Северсталь" стали для подмосковного клуба недосягаемыми. Таким образом стали известны уже 15 из 16 участников матчей навылет.

Оставшуюся путевку разыграют между собой "Спартак" и "Витязь". Поле 57 матчей у красно-белых 60 очков, у "Витязя" на три меньше. При этом команды сыграют между собой 27 февраля. Не исключено, что именно в этой встрече и определится счастливчик.