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22.02.2021 17:20
Рубрика: В мире

У побережья Израиля произошла экологическая катастрофа

Текст: Юрий Ершов
Фото: AP Photo/Ariel Schalit Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Власти Израиля закрыли все средиземноморские пляжи на протяжении 170 километров. Причиной, пишет еженедельник "Spiegel", стало обнаруженное загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами.

Фото: Амит Шааль/РИА Новости
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По словам местных властей, это одна из самых масштабных катастроф на море за последние десятилетия, в которой погибло много морских обитателей: черепахи, морские птицы и даже один финвал.

Источник загрязнения пока не установлен. Предполагается, что несколько танкеров по неосторожности или даже сознательно слили в море мазут. Как Тель-Авиву сообщили из Европейского агентства по безопасности морского судоходства, это могло произойти в 50 километрах от израильского побережья. Под подозрение попадают десять судов. Какое из них окажется виновником беды, покажет предстоящее исследование проб вылитого горючего.

На расчистку зараженной территории наряду со специалистами пришли военные и многочисленные добровольцы. Некоторые из них, к сожалению, надышавшись ядовитыми парами, были госпитализированы. Поэтому власти запретили всякую самодеятельность на берегу. Помогать профессионалам добровольцы могут только с разрешения местной администрации и в соответствующем защитном обмундировании.

Фото: REUTERS/Ulises Rodriguez
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По словам министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль, с экологической бедой за несколько дней не управиться. "Нам предстоит долгая и трудная работа", - сказала она. В ведомстве охраны природы опасаются, что на окончательную расчистку зараженной территории потребуются годы.

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