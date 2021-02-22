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22.02.2021 15:03
Рубрика: Общество

Умерла радистка Кэт - актриса Екатерина Градова

Текст: Мария Шепталова
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в понедельник в Москве. Ей было 74 года. Печальную новость сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - приводит ее слова ТАСС.

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье известного архитектора и альпиниста Георгия Градова и актрисы актриса Театра им. Гоголя Раисы Глебовой. Она училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ на курсе Василия Петровича Маркова.

Свою первую роль - Александры Негиной в спектакле "Таланты и поклонники" - она сыграла в Московском академическом театре им. Маяковского, еще будучи студенткой четвертого курса. Потом служила в театре "Сатиры". Всесоюзная слава пришла к ней в 1973 году, когда на экраны вышли ставшие легендарными "Семнадцать мгновений весны". Вся страна сопереживала ее героине, когда она в немецком госпитале вдруг закричала по-русски "Мама!".

Также Екатерина Градова снималась в фильмах "Осенние свадьбы", "Рождение" и "Место встречи изменить нельзя".

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