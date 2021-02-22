Уполномоченный по правам человека получила более 200 тысяч обращений

Более 200 тысяч обращений пришло в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой за пять лет.

- Пять лет назад фракция "Справедливая Россия" выдвинула меня на пост уполномоченного по правам человека в РФ, - цитирует слова Татьяны Москальковой на съезде "Справедливой России" агентство РИА Новости. - Быстро летит время. И сегодня хочу сказать слова благодарности за возможность проявить себя на этом посту, за сотрудничество, поддержку и помощь. За эти годы в мой адрес поступило более 200 тысяч обращений граждан.

По словам Татьяны Москальковой, не меньше обращений поступило и в адрес региональных уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. 11 тысяч этих обращений были коллективными.

- Люди обращались к нам за защитой интересов человека труда, обеспечения прав наиболее уязвимых слоев населения, охраны здоровья, жилищных прав, пенсионного обеспечения, образования и других, - подчеркнула Татьяна Москалькова. - Много обращений поступало и на действия органов дознания, предварительного следствия правоохранительной системы. Значительная часть - на нарушения прав заключенных и осужденных.

Омбудсмен отмечает, что за это время удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей. Особенно это проявилось во "ковидное" время в условиях ограничительных мер.