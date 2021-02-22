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Рубрика: В мире

В Германии водную блокаду Крыма сравнили со средневековой осадой

Текст: Юрий Когалов
Фото: Вальдемар Гердт / facebook Фото: Вальдемар Гердт / facebook
Фото: Вальдемар Гердт / facebook

Украина, устроившая водную блокаду Крыма, пользуется средневековыми методами. Такое мнение выразил депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Фото: AFP
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"Прекращение подачи пресной воды на территорию - это какие-то средневековые методы осады", - цитирует парламентария РИА Новости. Депутат намерен поднять вопрос о водной блокаде Крыма в бундестаге, чтобы комиссия по правам человека изучила, не нарушается ли международное право, а также и на основании чего принимаются такие решения. Особую обеспокоенность Гердта вызывает то, что блокаду устроила Украина, "куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов". "Я попрошу правительство оценить эффективность наших инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве", - добавил депутат бундестага.

Гердт также выразил удивление тем, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор не высказалось по вопросу водной блокады Крымского полуострова.

По мнению депутата, в действиях Киева нет логики. Он так хочет вернуть Крым, что перекрыл воду живущим там людям. "Это античеловечный подход", - подчеркнул Гердт.

Напомним, ранее Украина обеспечивала поставки пресной воды на полуостров, она поступала по Северо-Крымскому каналу, который идет от Днепра. После возвращения Крыма в состав России Киев перекрыл его. А на прошлой неделе так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич и вовсе заявил о планах построить дамбу, чтобы окончательно отрезать полуостров от воды.

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