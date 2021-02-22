В Германии водную блокаду Крыма сравнили со средневековой осадой

Украина, устроившая водную блокаду Крыма, пользуется средневековыми методами. Такое мнение выразил депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Прекращение подачи пресной воды на территорию - это какие-то средневековые методы осады", - цитирует парламентария РИА Новости. Депутат намерен поднять вопрос о водной блокаде Крыма в бундестаге, чтобы комиссия по правам человека изучила, не нарушается ли международное право, а также и на основании чего принимаются такие решения. Особую обеспокоенность Гердта вызывает то, что блокаду устроила Украина, "куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов". "Я попрошу правительство оценить эффективность наших инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве", - добавил депутат бундестага.

Гердт также выразил удивление тем, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор не высказалось по вопросу водной блокады Крымского полуострова.

По мнению депутата, в действиях Киева нет логики. Он так хочет вернуть Крым, что перекрыл воду живущим там людям. "Это античеловечный подход", - подчеркнул Гердт.

Напомним, ранее Украина обеспечивала поставки пресной воды на полуостров, она поступала по Северо-Крымскому каналу, который идет от Днепра. После возвращения Крыма в состав России Киев перекрыл его. А на прошлой неделе так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич и вовсе заявил о планах построить дамбу, чтобы окончательно отрезать полуостров от воды.