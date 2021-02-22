В США немецких спецназовцев приняли за террористов

Появление немецких спецназовцев в американском госпитале вызвало панику. Солдат из элитного подразделения ФРГ, принимающих участие в учениях в Аризоне, приняли за террористов.

Как пишет Der Spiegel, недоразумение произошло, когда несколько военнослужащих обратились в местную больницу, чтобы выяснить, могут ли там оказать помощь солдатам, если произойдет несчастный случай или они подхватят коронавирусную инфекцию. По данным издания, это обычная практика бундесвера, когда учения проходят в других странах.

Однако в госпиталь солдаты явились в штатском, а вместо личных удостоверений предъявили лишь приказ НАТО. Поведение военных оказалось настолько подозрительным, что медики приняли их за террористов, изучающих будущую цель, и вызвали ФБР.

Спецслужба связалась с посольством ФРГ в Вашингтоне, но в дипмиссии ничего не знали о проводящихся учениях и участии в них немецких солдат. Ситуация разрешилась только после того, как объяснения дали напрямую из Берлина.