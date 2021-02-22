Вылечившаяся от рака американка полетит в космос в составе миссии SpaceX

Выжившая после рака костей американка Хейли Арсено присоединится к миллиардеру Джареду Исаакману и двум другим астронавтам-любителям в полете SpaceX. Детская онкологическая больница Сент-Джуда объявила в понедельник, что 29-летняя ассистент врача - бывший пациент, принятая на работу в клинику весной 2020 года, отправится в космический полет в составе экипажа из четырех человек. 29-летняя Арсено также станет самым молодым астронавтом в истории, опередив по возрасту рекордсменку НАСА Салли Райд более чем на два года.

В начале февраля этого года компания SpaceX объявила о планах отправки первой полностью гражданской миссии в космос. Экипаж астронавтов на борту космического корабля Dragon ("Дракон") будет состоять из четырех человек во главе с Джаредом Исаакманом, основателем и генеральным директором компании по обработке платежей из Пенсильвании.

Также Арсено будет первым астронавтом, отправившимся в космос с протезом. Когда ей было 10 лет, в Сент-Джуде ей сделали операцию по замене колена и вставили титановый стержень в левую бедренную кость. Она все еще хромает и иногда страдает от болей в ногах, но SpaceX допустила ее к полету. Она будет работать врачом в команде. "Моя борьба с раком действительно подготовила меня к космическому путешествию", - сказала Арсено в интервью Associated Press.

Исаакману, который является летчиком-любителем, предстоит выбрать еще двух членов экипажа, их имена он планирует раскрыть в марте. Один из них будет победителем лотереи: любой, кто сделает пожертвование городу Сент-Джуду в феврале, имеет на это право. На данный момент на благотворительный счет города поступило более 9 миллионов долларов. Другое место достанется предпринимателю, который использует компанию по обработке платежей, принадлежащую бизнесмену. Старт "Дракона" намечен примерно в октябре с космодрома в Космическом центре Кеннеди НАСА, при этом капсула будет вращаться вокруг Земли от двух до четырех дней.